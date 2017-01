AXN 10:55 bis 11:45 Krimiserie Rush Der Bombenleger AUS 2010 16:9 Merken Ein von einem Versicherungsunternehmen geprellter Mann, der sich selbst Der Ingenieur nennt, will sich an der Versicherungsgesellschaft rächen, plaziert eine Bombe unten im Gebäude und nimmt mit einem Sprengstoffgürtel bewaffnet die Mitarbeiter der Firma als Geiseln. Bei dem Versuch, die Bomben zu entschärfen, verliert Dom, der jetzt beim Bombenentschärfungskommando arbeitet, sein Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rodger Corser (Lawson Blake) Callan Mulvey (Brendan 'Josh' Joshua) Jolene Anderson (Shannon Henry) Nicole Da Silva (Stella Dagostino) Ashley Zukerman (Michael Sandrelli) Kevin Hofbauer (Christian Tapu) Samuel Johnson (Leon Broznic) Originaltitel: Rush Regie: David Caesar Drehbuch: John Edwards Altersempfehlung: ab 16