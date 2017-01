AXN 05:05 bis 06:00 Krimiserie Dexter Auf der Fährte USA 2010 16:9 Merken Dexter versucht sein Bestes, um als alleinerziehender Vater über den Tod seiner Frau hinweg zu kommen. Er versucht seinen Drang zu töten zu unterdrücken, doch dann macht er eine furchtbare Entdeckung, die ihn zu seinem möglichen nächsten Opfer führen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael C. Hall (Dexter Morgan) Jennifer Carpenter (Det. Debra Morgan) Lauren Velez (Lt. Maria LaGuerta) David Zayas (Sgt. Angel Batista) C. S. Lee (Vince Masuka) Desmond Harrington (Det. Joseph "Joey" Quinn) James Remar (Harry Morgan) Originaltitel: Dexter Regie: John R. Dahl Drehbuch: James Manos Jr., Jeff Lindsay, Scott Buck Kamera: Romeo Tirone Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 18