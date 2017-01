13th Street 03:55 bis 04:40 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Operation Sawback USA 2015 Stereo 16:9 Merken Der Blogger Jonah Penn wurde ermordet. Vieles deutet daraufhin, dass er über Informationen verfügte, die die Navy Seals in große Schwierigkeiten bringen könnten. Eine Seals-Einheit soll bei einem Einsatz in Bolivien ein Massaker verübt haben. Pride (Scott Bakula) und seine Leute stecken bald in einem Fall, bei dem es um Korruption und eine unrühmliche Zusammenarbeit zwischen den Navy Seals und der CIA geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Daryl Mitchell (Patton Plame) Shalita Grant (Sonja Percy) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: James Hayman Drehbuch: Christopher Silber Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16