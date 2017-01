13th Street 23:25 bis 00:10 Krimiserie Navy CIS Trauma (2) USA 2012 Stereo 16:9 Merken Mit Hilfe eines Psychotherapeuten versuchen Gibbs (Mark Harmon) und Captain Westcott die Nacht in der Torres erschlagen wurde zu rekonstruieren. Dabei kämpft der Soldat mit schmerzhaften Erinnerungen aus dem Afghanistan-Krieg. Dennoch erinnert er sich nach und nach an immer mehr Details aus der Tatnacht, die den zuvor für nicht verdächtig eingestuften Randall Kersey doch wieder ins Visier der Ermittler rückt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Brad Beyer (Marine Captain Joe Westcott) David Hoflin (Randall J. Kersey) Matt Caplan (Marine Private Paul "McCartney" Patterson) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: Gina Lucita Monreal Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk