13th Street 18:40 bis 19:30 Krimiserie Criminal Minds Familientradition USA 2007 Stereo 16:9 Das BAU-Team soll eine Mordserie an jungen Frauen in Virginia untersuchen. Schon vor 20 Jahren hat es hier eine ganz ähnliche Mordserie gegeben. Damals konnte eine Frau dem Täter entkommen. Diese weigert sich jedoch dem FBI zu helfen. Der Hauptverdächtige des alten Falls ist inzwischen tot und seine Witwe schweigt ebenfalls. Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: John Gallagher Drehbuch: Debra J. Fisher, Erica Messer Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16