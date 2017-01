13th Street 05:05 bis 05:50 Actionserie Scorpion Kernschmelze USA 2014 Stereo 16:9 Merken In einem alten Atomkraftwerk in der Nähe von Los Angeles ist die Kühlung des Reaktors ausgefallen, und der Betreiber hat die Kontrolle über den Meiler verloren. Über kurz oder lang droht die Kernschmelze mit katastrophalen Folgen für ganz Kalifornien. Das "Scorpion"-Team scheint der letzte Rettungsanker zu sein. Um das Problem zu lösen, wendet sich Walter (Elyes Gabel) an den Ex-"Scorpion" Mark Collins (Joshua Leonard), der den Meiler in- und auswendig kennt. Doch Collins scheint gleichzeitig ein Teil des Problems zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elyes Gabel (Walter O'Brien) Katharine McPhee (Paige Dineen) Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis) Jadyn Wong (Happy Quinn) Ari Stidham (Sylvester Dodd) Robert Patrick (Cabe Gallo) Joshua Leonard (Mark Collins) Originaltitel: Scorpion Regie: Jeff Thomas Drehbuch: Paul Grellong Kamera: Robert LaBonge Musik: Tony Morales Altersempfehlung: ab 12