Kinowelt 04:05 bis 05:55 Tragikomödie Erdbeer und Schokolade CUB, MEX, E, USA 1993 Nach der Kurzgeschichte "The Wolf, the Forest and the New Man" von Senel Paz 1 Silberner Bär, Berlin Spezialpreis der Jury, Sundance Film Festival Nominiert für einen Oscar® Havanna in den 90er Jahren: In einem Eiscafe trifft der systemkritische Künstler Diego auf den naiven Studenten David, der gerade von seiner Freundin verlassen wurde. Während der schwule Diego darauf hofft, den schönen Jung-Kommunisten ins Bett zu bekommen, wittert der linientreue David die Chance, einen Staatsfeind zu entlarven - angestachelt von seinem kommunistischen Zimmergenossen Miguel. Zwischen den beiden entwickeln sich leidenschaftliche Debatten über persönliche und politische Freiheiten. Unter Diegos Einfluss beginnt Davids Idealbild vom System zu bröckeln. Bald verbindet die Beiden eine tiefe Freundschaft, so dass die ursprünglichen Ziele - Verführung auf der einen, Bespitzelung auf der anderen Seite - völlig an Bedeutung verlieren. Doch dann erhält Diego Berufsverbot. Schauspieler: Jorge Perugorría (Diego) Vladimir Cruz (David) Mirta Ibarra (Nancy) Francisco Gattorno (Miguel) Joel Angelino (Germán) Marilyn Solaya (Vivian) Andrés Cortina (Santeria priest) Originaltitel: Fresa y chocolate Regie: Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío Drehbuch: Senel Paz Kamera: Mario García Joya Musik: José María Vitier