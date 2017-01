Kinowelt 01:40 bis 04:05 Drama Jenseits der Hügel RUM, F, B 2012 16:9 20 40 60 80 100 Merken Preis für die Beste Schauspielerin, Cannes Preis für das Beste Drehbuch, Cannes Alina besucht ihre Freundin Voichita in einem abgelegen Kloster in Rumänien. Die beiden jungen Frauen, die ihre Kindheit zusammen in einem Waisenhaus verbracht haben, scheint mehr zu verbinden als eine enge Freundschaft. Alina versucht, ihre Freundin zu überzeugen, mit ihr nach Deutschland zu gehen, wo sie lebt. Voichita weigert sich jedoch: Sie hat sich für die Enge und Kargheit des Klosters entschieden. Alina rebelliert immer heftiger gegen die Regeln im Konvent. Da sie ihren Widerstandswillen nicht brechen können, steht für den Abt und die Nonnen irgendwann fest: Alina muss vom Teufel besessen sein. Regisseur Mungiu über seinen Film: "JENSEITS DER HÜGEL ist für mich ein Film über die Liebe und den freien Willen; hauptsächlich über die Art und Weise, wie Liebe die Konzepte von Gut und Böse einander annähern kann. Die meisten Irrtümer dieser Welt sind im Namen des Glaubens begangen worden und aus der absoluten Überzeugung heraus, dass sie einer guten Sache dienen." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cosmina Stratan (Voichita) Cristina Flutur (Alina) Valeriu Andriuta (Priester) Dana Tapalaga (Oberin) Catalina Harabagiu (Schwester Antonia) Gina Tandura (Schwester Iustina) Vica Agache (Schwester Elisabeta) Originaltitel: Dup? dealuri Regie: Cristian Mungiu Drehbuch: Cristian Mungiu Kamera: Oleg Mutu Altersempfehlung: ab 12