Kinowelt 00:10 bis 01:40 Drama A Woman, a Gun and a Noodleshop CHN, HK 2009 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Wang ist der durchtriebene und habgierigere Besitzer eines Nudelshops in einer verödeten chinesischen Stadt. Seine vernachlässigte und scharf-züngige Ehefrau hat eine geheime Affäre mit Li, einem Angestellten von Wang. Nur widerstrebend verwahrt der schüchterne Li die Pistole, die seine Geliebte verwenden will, um ihren Ehemann umzubringen. Doch Wang seinerseits besticht den Polizisten Zhang, das betrügerische Paar zu ermorden. Es scheint wie der perfekte Plan: Die Affäre wird zu einem grausamen, blutigen, aber zufriedenstellenden Ende kommen - denkt er. Aber der ebenso bösartige Zhang hat seinen eigenen Plan und durch eine Wendung in der Geschichte wird noch mehr Blut vergossen und noch mehr Gewalt verübt. "A Woman, a Gun and a Noodleshop" ist das überaus gelungene und unterhaltsame Remake von "Blood Simple", dem Debüt-Film der Coen Brüder von 1985. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Honglei Sun (Zhang) Xiao Shen-Yang (Li) Dahong Ni (Wang) Ni Yan (Wangs Frau) Ye Cheng (Zhao) Mao Mao (Chen) Benshan Zhao (Kapitän) Originaltitel: San qiang pai an jing qi Regie: Yimou Zhang Drehbuch: Kapitän, Jing Shang Kamera: Xiaoding Zhao Musik: Lin Zhao Altersempfehlung: ab 16