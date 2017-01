Kinowelt 22:10 bis 00:10 Drama Haus der Sünde F 2011 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Paris, um die Wende zum 20. Jahrhundert: Im Apollonide, einem luxuriösen Edelbordell, suchen Männer aus besseren Kreisen nach Zerstreuung und leben dort ihre Fantasien aus. Zwölf junge Frauen sollen ihnen nachts ihre Wünsche erfüllen. Die Mädchen sind schön, verführerisch und den Männern dienstbar. Tagsüber schlafen sie aus, leben bescheiden in ihren Wohnkammern und bereiten sich wieder auf die nächste Nacht vor. Unter dem strengen Regime von Madame haben es die Mädchen noch relativ gut. Aber die meisten sind bei ihr hoch verschuldet, und die Chancen auf ein normales bürgerliches Leben sind gering. Bei aller Lebensfreude und Solidarität untereinander sind die Frauen an das "Haus der Sünde" gebunden. Ständig droht die Gefahr, sich mit Syphilis anzustecken, und jeden Tag sind die Mädchen den Fantasien ihrer Freier ausgeliefert. So ist ein gemeinsamer Ausflug aufs Land ebenso selten wie befreiend. Die Mädchen träumen davon, aussteigen zu können oder hoffen, dass einer der Kunden sie freikauft. Als die erst 15-jährige Pauline neu in das Haus kommt, brechen Spannungen auf. Auch die Politik mischt sich immer mehr ein: Mit Beginn des neuen Jahrhunderts sollen alle Freudenhäuser in Paris geschlossen werden. Auf einem von einer melancholischen Stimmung getragenen Maskenball nehmen die Prostituierten und ihre Stammkunden Abschied voneinander. Dabei gilt es auch noch, eine offene Rechnung mit einem der Freier zu begleichen? "Ein großartiger, feministischer Film." (Quelle: Le Parisien) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Noémie Lvovsky (Marie-France) Hafsia Herzi (Samira) Céline Sallette (Clotilde) Jasmine Trinca (Julie) Adèle Haenel (Léa) Alice Barnole (Madeleine) Iliana Zabeth (Pauline) Originaltitel: L'Apollonide (Souvenirs de la maison close) Regie: Bertrand Bonello Drehbuch: Bertrand Bonello Kamera: Josée Deshaies Musik: Bertrand Bonello Altersempfehlung: ab 16