Kinowelt 08:40 bis 10:05 Trickfilm Asterix in Amerika D, F 1994 Nach dem Comic "Die große Überfahrt" von René Goscinny und Albert Uderzo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Gaius Julius Cäsar, Imperator des Römischen Weltreichs, hat genug von den unbeugsamen Galliern und lässt kurzerhand den entführten Druiden Miraculix "ans Ende der Welt" transportieren. Da sich dort bekanntlich Amerika befindet, müssen sich Asterix und Obelix auf eine Rettungsfahrt in die Neue Welt begeben, um den Schöpfer des begehrten Zaubertrankes vom Marterpfahl ortsansässiger Rothäute zu retten... Dieser Zeichentrickfilm, der auf dem Asterix-Comic "Die grosse Überfahrt" beruhrt, war die sechste Verfilmung der Abenteuer des weltweit beliebten Galliers und seiner Freunde. Als Sprecher der deutschen Synchronfassung sind mit dabei: Peer Augustinski, Ottfried Fischer, Jochen Busse, Harald Juhnke, Tommi "Alf" Piper und viele andere. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Peer Augustinski (Asterix) Ottfried Fischer (Obelix) Ralf Wolter (Miraculix) Jochen Busse (Troubadix) Jürgen Scheller (Majestix) Thomas Piper (Medizinmann) Originaltitel: Asterix in Amerika Regie: Gerhard Hahn Drehbuch: Thomas Platt, Rhett Rooster Kamera: Barry Newton, Thorsten Falke Musik: Harold Faltermeyer

