Spiegel TV Wissen 03:45 bis 04:40 Dokumentation Reisetrend Iran F 2014 Von Isfahan über Persepolis bis Teheran: Archäologische Schätze und atemberaubende Landschaften locken immer mehr Touristen in den Iran. Ein Glücksfall für Reiseveranstalter und für die marode iranische Wirtschaft. Seit Präsident Hassan Rohani an der Macht ist, ist eine Öffnung des Land langsam spürbar. Doch gelingt es dem Iran, das antike Persien in ein attraktives Reiseland zu verwandeln?