Dokumentation Paul Merton in Europa Spanien GB 2010 In Madrid lernt Paul den ehemaligen Mönch und Schäfer Don Justo kennen. Der hat die letzten 50 Jahre damit zugebracht, ganz allein eine Kathedrale zu bauen - ohne die Unterstützung von Kirche und Behörden. Ein weiteres Heiligtum der spanischen Kultur ist der Stierkampf. Und am Ende seiner Reise bringt ihm Arantxa bei, wie man Flamenco tanzt - auch wenn Paul kein sehr geschickter Tänzer ist. Originaltitel: Paul Merton in Europe