Spiegel TV Wissen 08:05 bis 08:55 Reportage Die Reportage Plädoyer für den kleinen Mann - Strafverteidiger in St. Pauli D 2012 Merken Plädoyer für den kleinen Mann: Strafverteidiger in St. Pauli - Sie sind beinahe so selten wie Herzchirurgen, aber nicht halb so beliebt: Strafverteidiger. Während viele Rechtsanwälte dieses Fachgebiet lieber ignorieren, gehört Manfred Getzmann zu den rund 1,5 Prozent, die sich ausschließlich mit Mord und Totschlag, Raub, Diebstahl und sonstigen Delikten aus dem Strafgesetzbuch befassen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Reportage

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 169 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 169 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 169 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 139 Min.