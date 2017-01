Spiegel TV Wissen 06:15 bis 07:05 Reportage Iss richtig! Eier D 2011 Merken Eier - 400 Milliarden Eier werden jedes Jahr weltweit verspeist. Ob als simples Frühstücksei, Omelett, Backzutat, in Nudeln oder in Schaumküssen: Die Deutschen lieben Eier und jeder Bundesbürger isst jährlich 214 davon - Tendenz steigend. Starkoch Tim Mälzer verrät, was sich aus dem genialen Hühnerprodukt alles zaubern lässt und wie man Eier optimal zubereitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Iss richtig!

