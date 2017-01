Amerikaans filmdrama. Alice Howland is een 50-jarige docent taalkunde aan de Harvard-universiteit. Op het hoogtepunt van haar carrière krijgt ze te maken met het verval van haar geheugen. Ze wordt gediagnosticeerd met de ziekte van Alzheimer en moet als sterke onafhankelijke vrouw zien om te gaan met de gevolgen van deze diagnose, die haar leven drastisch zal veranderen. Langzaam maar zeker begint ze de regie over haar eigen wereld te verliezen, terwijl de onderlinge banden binnen haar gezin steeds meer onder druk komen te staan. In Google-Kalender eintragen