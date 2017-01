Niederlande 2 14:15 bis 15:00 Sonstiges Downtown Dinner NL 2017 HDTV Merken In Apeldoorn koken Thomas en Martijn de sterren van de hemel waar Martijn zich waagt aan zijn beruchte tomatensoep. Maar opeens verschijnt zanger Tim Douwsma en hij prikt een vorkje mee. Bij Ivo en Djamilla loopt het in de keuken op rolletjes en ze bereiden een broodje hete kip. Maar is het voor sommige deelnemers niets iets te pikant? Alain Caron brengt een bezoek aan het restaurant. Wat vindt hij van de gerechten? In Beuningen gaan Guido en Kriz aan de slag voor hun concurrenten, maar wat gebeurt er als Xander de Buisonjé een bezoek brengt aan het restaurant? In Google-Kalender eintragen Moderation: Johan Eikelboom Originaltitel: Downtown Dinner