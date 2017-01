Niederlande 2 14:15 bis 15:00 Sonstiges Downtown Dinner NL 2017 HDTV Merken Eerst brengen zij een bezoek aan een restaurant in Utrecht waar de vrienden Mattias en Yorick al in de keuken staan. Mattias en Yorick verwelkomen Melline en Karin uit Apeldoorn en Brian en Jessica uit Purmerend. Met veel passie en oog voor detail serveren zij de mooiste gerechten uit. Wat gebeurt er als onverwachts zanger Brace een bezoek brengt aan het restaurant? In Apeldoorn brengt Pip Pellens een bezoek aan het restaurant van Melline en Karin en Kim-Lian van der Meij verrast de deelnemers in Purmerend. Hoe beoordelen zij de gerechten en de service? Wie winnen de Downtown Dinner-award? In Google-Kalender eintragen Moderation: Johan Eikelboom Originaltitel: Downtown Dinner