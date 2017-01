Niederlande 2 21:10 bis 22:00 Sonstiges Foute shit! De lange mars naar legalisering van cannabis NL 2016 HDTV Merken Wiet is het nieuwe, groene goud van Colorado, de eerste Amerikaanse staat die drie jaar geleden de teelt en verkoop van cannabis legaliseerde. De marihuana-industrie behaalde er vorig jaar een omzet van bijna één miljard dollar (en de belastingdienst van de staat profiteerde volop mee en haalde zo'n 180 miljoen dollar aan accijnzen binnen). Ook Nederlandse leveranciers van groeilampen, kassen en tuinbouw hightech doen goede zaken in Colorado. In eigen land lijkt regulering van de wietteelt ook aanstaande. Het ministerie van Veiligheid en Justitie - onder minister Ivo Opstelten nog een fel tegenstander van een verdere liberalisering van het softdrugsbeleid - werkt achter de schermen al aan scenario's voor wietteelt onder staatstoezicht. Mede omwille van de volksgezondheid, want de naar schatting 500.000 gebruikers van nederwiet zijn nu overgeleverd aan criminele hennepkwekers die gevaarlijke bestrijdingsmiddelen op hun miljoenenhandel spuiten. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sven Kockelmann Originaltitel: Foute shit!