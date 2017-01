Niederlande 2 12:10 bis 13:00 Sonstiges Opsporing Verzocht NL 2015 HDTV Merken Met: De werkwijze van een internationale, mogelijk Colombiaanse bende, die de afgelopen maanden al minstens zeven juwelenhandelaren in Nederland heeft overvallen. De groep heeft zo al tonnen buitgemaakt. Er worden bewakingsbeelden getoond waarop te zien is hoe de bende twee handelaren vanuit Rotterdam kilometers lang achtervolgt, om hen daarna te beroven. Inmiddels heeft de Rotterdamse politie ook contact met rechercheurs in Italië, Duitsland en België waar de bende ook lijkt toe te slaan * Indringer in Delft. In Delft heeft een man vorige maand geprobeerd een 86-jarige vrouw van het leven te beroven. Hij drong zaterdag 3 december middenin de nacht haar huis aan de Houtduifstraat binnen en drukte de slapende dame een hoofdkussen met kracht op het gezicht. Omdat de 86-jarige vrouw zich uit alle macht verzette, vluchtte de indringer en overleefde ze de aanval. In Opsporing Verzocht een reconstructie en het laatste onderzoeknieuws over de dader. Uit sporenonderzoek staat pas recent vast dat het om een mannelijke indringer gaat. De politie houdt er rekening mee dat het iemand is met geestelijke problemen en doet een beroep op kijkers om het, desnoods anoniem, te melden als ze vermoeden wie de dader is * Dubbele moord Hellevoetsluis. Verder aandacht voor de dubbele moord Tweede Kerstdag in Hellevoetsluis. Daar werden voor een huis aan de Branding twee mannen van 22 en 29 jaar neergeschoten die daar op visite waren. Beiden overleden later die avond. Eén van de betrokkenen bij het schietincident heeft zichzelf dit weekend aangegeven, maar de zoektocht naar de anderen gaat onverminderd voort. In Opsporing Verzocht de laatste stand van zaken. In Google-Kalender eintragen Moderation: Hans Schiffers, Kees Amsterdam, Anniko van Santen Originaltitel: Opsporing verzocht