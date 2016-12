Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Der geheime Kontinent Was geschah vor Kolumbus? D 2010 2016-12-13 00:45 Merken Die zweiteilige Dokumentation erzählt eine legendäre Geschichte unter ganz neuem Blickwinkel: die Entdeckung Amerikas - und wie sie die Lebensbedingungen auf der Welt für immer veränderte. Bevor Christoph Kolumbus den amerikanischen Kontinent entdeckte, lebten dort 100 Millionen "Indianer" in komplex organisierten Gemeinschaften. In Europa lebte die gleiche Anzahl Menschen auf einem Zehntel des Landes. Das Volk von Cahokia zum Beispiel bestand aus sesshaften Bauern am Mississippi, die Mais zu einer Nutzpflanze veredelt hatten, Großstädte bauten und in ganz Nordamerika Handel trieben. Es war eine planvolle Zivilisation: Mit gezielter Feuerwirtschaft gelang es den Menschen, große Flächen urbar zu machen. Außerdem erfreuten sie sich üppiger Fischbestände und einer Vorratskammer von 30 Millionen Büffeln. Europa sah zur selben Zeit ganz anders aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der geheime Kontinent Altersempfehlung: ab 12

