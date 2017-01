ATV 2 00:05 bis 01:55 Actionfilm Fled - Flucht nach Plan USA 1996 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der inhaftierte Computerhacker Dodge nützt die Gunst der Stunde und bricht im allgemeinen Chaos einer schlecht organisierten Gefängnisrevolte aus der Anstalt aus. Die Flucht durch die Wälder Georgias erschweren danach mehrere Faktoren, nämlich Helikopter, Suchhunde, Polizeitrupps und vor allem sein afroamerikanischer Mithäftling Piper, der mit Handschellen an ihn gekettet ist. Außerdem ist ihnen die Mafia auf den Fersen, die Dodge um mehrere Millionen Dollar erleichtert hat. Doch auch Piper hat Probleme: Als Ex-Cop trägt er belastendes Beweismaterial auf einer Diskette bei sich, das ihm die Freiheit schenken und andere Polizisten hinter Gitter bringen könnte. Die Flucht in Ketten wird für das ungleiche Duo zusehends zu einem lebensgefährlichen Unterfangen, denn die Verfolger setzen alles daran, die beiden zu schnappen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurence Fishburne (Piper) Stephen Baldwin (Dodge) Will Patton (Gibson) Salma Hayek (Cora) Robert John Burke (Pat Schiller) Robert Hooks (Lieutenant Clark) Victor Rivers (Santiago) Originaltitel: Fled Regie: Kevin Hooks Drehbuch: Preston A. Whitmore II Kamera: Matthew F. Leonetti Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 18