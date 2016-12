ATV 2 15:45 bis 18:00 Abenteuerfilm Der Smaragdwald GB 1985 2017-01-02 05:55 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der amerikanische Bauingenieur Bill Markham, der ein Staudammprojekt am Amazonas leitet, ist verzweifelt, als sein siebenjähriger Sohn Tommy vom Stamm des "Unsichtbaren Volkes" entführt wird. Fortan unternimmt Bill alles Erdenkliche, um seinen Sohn zu finden, jedoch ohne Erfolg. Zehn Jahre danach ist der Bau des Staudamms beinahe abgeschlossen. Unterdessen ist Tommy bei den Ureinwohnern zu einem jungen Mann herangewachsen. Bei einer Expedition im Urwald treffen Bill und sein Begleiter auf das "Unsichtbare Volk" und werden in deren Dorf eingeladen. Nachdem es zu einer Auseinandersetzung kommt und sein Begleiter getötet wird, muss Bill fliehen. Als er an einen Fluss kommt, steht ihm plötzlich ein blondes Stammesmitglied gegenüber es ist sein Sohn Tommy?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Powers Boothe (Bill Markham) Meg Foster (Jean Markham) Yara Vaneau (Heather als Kind) William Rodriguez (Tommy als Kind) Estee Chandler (Heather) Charley Boorman (Tommé) Dira Paes (Kachiri) Originaltitel: The Emerald Forest Regie: John Boorman Drehbuch: Rospo Pallenberg Kamera: Philippe Rousselot Musik: Brian Gascoigne, Junior Homrich Altersempfehlung: ab 16