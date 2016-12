ATV 2 06:30 bis 08:05 Horrorfilm Der kleine Vampir D, NL, USA 2000 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der neunjährige Tony Thompson zieht gemeinsam mit seinen Eltern von San Diego in ein kleines schottisches Dorf, wo sein Vater Bob für den reichen Lord McAshton ein Golfzentrum aufbauen soll. Er gewöhnt sich nur schwer an die neue Umgebung und seine abenteuerlichen Traumgeschichten von Vampiren und mysteriösen Amuletten machen ihn nur noch mehr zum Außenseiter. Doch Tonys einsames Dasein ändert sich schlagartig, als er die Bekanntschaft des kleinen Vampirs Rüdiger macht, der auf der Flucht vor dem Vampirjäger Geiermeier in Tonys Kinderzimmer notlandet. Todesmutig rettet der kleine Junge den Vampir, indem er ihm Nahrung verschafft: Rinderblut. Denn wie Tony erfährt, fallen Vampire schon seit Jahren keine Menschen mehr an. Statt sich zu fürchten, schließt er Freundschaft mit Rüdigers Familie, die auf die Befreiung von einem Fluch hofft, der schon jahrhundertlang auf ihnen lastet. Zusammen versuchen sie das Schicksal der Vampirfamilie zu ändern, doch dies stellt sich als äußerst gefährliches Unterfangen heraus ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonathan Lipnicki (Tony Thompson) Rollo Weeks (Rüdiger von Schlotterstein) Anna Popplewell (Anna von Schlotterstein) Richard E. Grant (Ludwig von Schlotterstein) Alice Krige (Hildgard von Schlotterstein) Dean Cook (Lumpi) Tommy Hinkley (Bob Thompson) Originaltitel: The Little Vampire Regie: Uli Edel Drehbuch: Karey Kirkpatrick, Larry Wilson Kamera: Bernd Heinl Musik: Nigel Clarke Altersempfehlung: ab 6

