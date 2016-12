ATV 2 22:35 bis 00:30 Actionfilm Kuffs - Ein Kerl zum Schießen USA 1992 2016-12-28 23:45 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der junge Nichtsnutz und Lebemann George Kuffs schafft es, auf brillante Art ohne Verantwortung und Arbeit, auf der Sonnenseite des Lebens zu wandeln. Als er gerade seiner schwangeren Freundin den Laufpass gibt, wird überraschend sein älterer Bruder, der Patrol-Special-Cop Brad, eiskalt ermordet. So erbt Kuffs, nach altem San Francisco'er Recht, dessen Bezirk. Kuffs nimmt zur Überraschung aller den Posten seines Bruders an. Obwohl er keine Ahnung von diesem Job hat, will er den Mörder seines Bruders zur Strecke bringen und schon bald stehen den Ganoven im District aufgrund seiner unkonventionellen Arbeit die Haare zu Berge. Unverfroren pfuscht er den Verbrechern von Frisco ins Handwerk und obwohl Kuffs nie Bulle werden wollte, schafft er es trotzdem sein Leben auf die Reihe zu bekommen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Slater (George Kuffs) Milla Jovovich (Maya Carlton) Tony Goldwyn (Ted Bukovsky) Bruce Boxleitner (Brad Kuffs) Troy Evans (Captain Morino) George De La Pena (Sam Jones) Leon Rippy (Kane) Originaltitel: Kuffs Regie: Bruce A. Evans Drehbuch: Bruce A. Evans, Raynold Gideon Kamera: Thomas Del Ruth Musik: Harold Faltermeyer