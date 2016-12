An einem vermeintlich ruhigen Sonntagmorgen wird das Leben des schwerreichen Unternehmers Bertrand Barnier schlagartig auf den Kopf gestellt. Einer seiner Mitarbeiter platzt in sein Haus und verlangt nicht nur eine Gehaltserhöhung sondern auch die Hand seiner Tochter, die allerdings lieber den Chauffeur heiraten möchte. Er droht damit die Steuerhinterziehung seines Chefs bekannt zu machen, sollte er seinen Wünschen nicht schnellstens nachkommen. Doch Barnier hat bereits einen Plan ausgeheckt und das Chaos nimmt seinen Lauf? . In Google-Kalender eintragen