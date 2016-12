ATV 2 00:35 bis 02:35 Krimi Tequila Sunrise USA 1988 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Nachdem er jahrelang die High Society der amerikanischen Westküste mit Kokain beliefert hat, ist es für Dale ?Mac' McKussic an der Zeit, abzudanken. Nur noch ein letztes Geschäft, dann hat er ausgesorgt und kann sich endlich seinem kleinen Sohn widmen. Doch ausgerechnet sein alter Highschool-Freund Nick steht im dabei im Weg, der inzwischen eine glänzene Karriere bei der Polizei hingelegt hat. Als sich beide auch noch in die gleiche Frau, die bezaubernde Restaurantbesitzerin Jo Ann, verlieben, scheint eine Konfronation unausweichlich zu sein... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mel Gibson (Dale 'Mac' McKussic) Michelle Pfeiffer (Jo Ann Vallenari) Kurt Russell (Det. Lt. Nicholas 'Nick' Frescia) Raul Julia (Carlos / Comandante Xavier Escalante) J.T. Walsh (DEA Agent Hal Maguire) Gabriel Damon (Cody McKussic) Arliss Howard (Gregg Lindroff) Originaltitel: Tequila Sunrise Regie: Robert Towne Drehbuch: Robert Towne Kamera: Conrad L. Hall Musik: Dave Grusin Altersempfehlung: ab 12