ATV 22:15 bis 00:45 Horrorfilm End of Days - Nacht ohne Morgen USA 1999 Nach dem Buch von Frank Lauria 2016-12-30 02:40 Stereo New York kurz vor der Jahrtausendwende: Ex-Cop Jericho Cane verlor auf tragische Weise seine Familie und in weiterer Folge auch seinen Job. Inzwischen arbeitet er als Bodyguard und bekommt es mit dem mysteriösen Mord an einem Priester zu tun. Eine Spur führt zu der 20-jährigen Christine, die schon lange von unheimlichen Visionen geplagt wird. Es stellt sich heraus, dass Christine Teil einer uralten Prophezeiung ist, die zum Ende des Milleniums ihre Erfüllung finden soll. Sie wurde auserwählt um das Kind des Satans auszutragen, das über die Erde herrschen und damit tausend Jahre Dunkelheit bringen wird. Jericho nimmt den schier aussichtlosen Kampf gegen den Teufel und damit auch gegen seine eigenen Dämonen auf. Ihm bleibt nur noch wenig Zeit, um Christine und damit die gesamte Menschheit zu retten ?. Schauspieler: Arnold Schwarzenegger (Jericho Cane) Gabriel Byrne (Geschäftsmann / Satan) Robin Tunney (Christine York) Kevin Pollak (Bobby Chicago) Rod Steiger (Pater Murphy) Udo Kier (Dr. Donald Abel) Derrick O'Connor (Thomas Aquinas) Originaltitel: End of Days Regie: Peter Hyams Drehbuch: Andrew W. Marlowe Kamera: Peter Hyams Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 16