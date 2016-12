ATV 20:15 bis 22:15 Trickfilm The Lego Movie AUS, USA, DK 2014 Nach einer Vorlage von Dan Hageman, Kevin Hageman, Phil Lord, Christopher Miller 2016-12-31 18:10 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Alles im Lego Universum scheint großartig zu sein: Emmet Brickowski lebt seinen Alltag in seliger Ungewissheit, bis er eines Tages auf die mysteriöse Wyldstyle trifft. Als Emmet kurz darauf durch Zufall auf den "Stein des Widerstands" stößt, wird er von der Polizei festgenommen und soll eingeschmolzen werden. Wyldstyle kann Emmet jedoch in letzter Sekunde retten und weiht ihn in das dunkle Geheimnis des Lego Universums ein: Der böse Lord Business will mithilfe eines magischen Klebers die ganze Welt zum Stillstand bringen. Da Emmet aufgrund einer alten Prophezeiung als der "Besondere" auserkoren wurde, liegt es nun an ihm, gemeinsam mit Wyldstyle, Lego Batman und anderen Rebellen, den Plan von Lord Business zu vereiteln... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Lego Movie Regie: Phil Lord, Christopher Miller Drehbuch: Dan Hageman, Phil Lord, Christopher Miller, Kevin Hageman Musik: Mark Mothersbaugh Altersempfehlung: ab no ag