ATV 22:20 bis 00:25 Actionfilm Drive Angry USA 2011 2016-12-30 00:45 Stereo 20 40 60 80 100 Merken John Milton war kein besonders guter Mensch. Deshalb landete der Kriminelle nach seinem Tod auch in der Hölle. Als jedoch seine Tochter ermordet wird und seine Enkeltochter verschwindet, kehrt er auf die Erde zurück, um Rache an jenen zu nehmen, die für den Tod seiner geliebten Tochter veantwortlich sind. Unterstützt wird er dabei von der attraktiven Piper. Doch Milton hat durch seine Flucht den Teufel erzürnt und dieser schickt seinen besten Mann, um den Flüchtigen wieder einzufangen. So wird der Jäger bald zum Gejagten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas Cage (Milton) Billy Burke (Jonah King) Amber Heard (Piper) William Fichtner (Buchhalter) Katy Mixon (Norma Jean) Pruitt Taylor Vince (Roy) Christa Campbell (Mona) Originaltitel: Drive Angry Regie: Patrick Lussier Drehbuch: Patrick Lussier, Todd Farmer Kamera: Brian Pearson Musik: Michael Wandmacher Altersempfehlung: ab 18