ATV 17:50 bis 20:05 Drama Gegen jede Regel USA 2000 2016-12-27 05:55 Stereo Im Jahr 1971 gehen die Bewohner einer amerikanischen Kleinstadt auf die Barrikaden. An der T.C. William High-School herrschte bis vor kurzem strikte Rassentrennung, als das Kultusministerium erstmals verordnet, dass Schüler beider Hautfarben gemeinsam unterrichtet werden sollen. Der schwarze Trainer Herman Boone soll dort eine Football-Klasse übernehmen und den Weißen Bill Yoast als Football-Coach ersetzen. Dieser ist aufgrund der neuen Quotenregelung wie vor den Kopf gestoßen, stimmt aber zähneknirschend einer Stellung als Co-Trainer zu. Als Unruhen und Rassenhass auf dem Spielfeld immer mehr zunehmen und die Mannschaft zu ihrem eigenen, erbitterten Gegner wird, versucht Coach Boone die Truppe in einem harten Trainingscamp zusammen zu schweißen. Mit eiserner Disziplin kämpft er gegen Vorurteile und für mehr Respekt, denn auf dem Feld zählt nur das Spiel?. Schauspieler: Denzel Washington (Coach Herman Boone) Will Patton (Coach Bill Yoast) Donald Faison (Petey Jones) Nicole Ari Parker (Carol Boone) Wood Harris (Julius "Big Ju" Campbell) Ryan Hurst (Gerry Bertier) Craig Kirkwood (Jerry "Rev" Harris) Originaltitel: Remember the Titans Regie: Boaz Yakin Drehbuch: Gregory Allen Howard Kamera: Philippe Rousselot Musik: Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 6