ATV 11:10 bis 13:20 Drama Mein Freund, der Delfin USA 2011 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der Junge Sawyer (Nathan Gamble) findet eines Tages am Strand von Clearwater, Florida einen verletzten Delfin. Das Delfinweibchen, das den Namen Winter erhält, wird in ein nahegelegenes Meerestierhospital gebracht. Der behandelte Tierarzt Clay Haskett (Harry Connick Jr.) kann das Leben Winters retten, aber seine Schwanzflosse muss amputiert werden. Darauf beginnt der Delfin eine alternative Art des Schwimmens zu entwickeln: Winter bewegt ihren Stumpf von Seite zu Seite, wie ein Fisch. Dies stärkt im Nebeneffekt die seitlichen Muskeln im Schwanz, was den Arzt befürchten lässt, dass der unnatürliche Muskelaufbau langfristig ihre Wirbelsäule schädigen wird. Sawyer, der sich mit Hasketts Tochter Hazel (Cozi Zuehlsdorff ) anfreundet, vernachlässigt zum Leidwesen seiner Mutter (Ashley Judd ) die Schule, um mehr Zeit mit Winter verbringen zu können. In einem Militärspital lernt er Doktor Cameron McCarthy (Morgan Freeman) kennen, einen Spezialisten für die Anfertigung von Prothesen. Die künstliche Schwanzflosse die McCarthy für Winter konstruiert erweist sich zunächst als Fehlschlag, da sie vom Tier immer wieder abgeschüttelt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harry Connick jr. (Dr. Clay Haskett) Ashley Judd (Lorraine Nelson) Nathan Gamble (Sawyer Nelson) Morgan Freeman (Dr. Cameron McCarthy) Kris Kristofferson (Reed Haskett) Cozi Zuehlsdorff (Hazel Haskett) Austin Stowell (Kyle Connellan) Originaltitel: Dolphin Tale Regie: Charles Martin Smith Drehbuch: Karen Janszen, Noam Dromi Kamera: Karl-Walter Lindenlaub Musik: Mark Isham