ATV 20:15 bis 22:45 Thriller The Company You Keep - Die Akte Grant USA 2012 2016-12-25 00:45 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Nach jahrelanger Flucht wird Sharon Solarz an einer Tankstelle erkannt und festgenommen. Sharon war Teil der Weathermen, einer systemkritischen Untergrundorganisation, die gegen die Regierung und den Vietnamkrieg kämpfte. Seit damals bei einem Banküberfall ein Wachmann getötet wurde, stehen die Weathermen auf der FBI-Liste der meistgesuchten Verbrecher. Der junge Journalist Ben Shepard soll nun über den Fall berichten und stößt dank eines Tipps auf den alleinerziehenden Anwalt Jim Grant. Bald stellt sich heraus, dass Grant in Wahrheit der ebenfalls gesuchte Nick Sloan ist. Als Sloan flieht, heftet sich das FBI an seine Fersen. Doch nachdem Ben weitere Mitglieder der Weathermen interviewt, wird ihm klar, dass Sloan versucht seine Unschuld zu beweisen ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Redford (Jim Grant) Shia LaBeouf (Ben Shepard) Julie Christie (Mimi Lurie) Sam Elliott (Mac McLeod) Brendan Gleeson (Henry Osborne) Terrence Howard (Cornelius) Susan Sarandon (Sharon Solarz) Originaltitel: The Company You Keep Regie: Robert Redford Drehbuch: Lem Dobbs Kamera: Adriano Goldman Musik: Cliff Martinez Altersempfehlung: ab 12