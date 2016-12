Einen fürsorglichen Ehemann, zwei Kinder, einen Hund und ein Haus mehr wünscht sich die kleinbürgerliche Kate nicht vom Leben. Doch ihr ersehntes Kartenhaus droht einzustürzen, als ihr Verlobter Charlie sich bei einer Geschäftsreise nach Paris blindlings in eine heißblütige Französin verliebt. Vollkommen fassungslos überwindet Kate sogar ihre Flugangst und jettet ihrem Verlobten hinterher. Im Flugzeug lernt sie den charmanten französischen Lebenskünstler Luc kennen, der ihr sorgfältig geordnetes Leben so richtig auf den Kopf stellt. In Google-Kalender eintragen