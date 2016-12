Schweiz 1 05:00 bis 05:40 Serien Mad Men Auf der Flucht USA 2014 Dolby Digital HDTV Merken Don erhält einen Anruf von Annas Nichte Stephanie, die hochschwanger ist und Hilfe braucht. Er bringt sie bei Megan unter und will noch am Abend nach Los Angeles fliegen. Doch Lou macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Nachdem er nämlich von Stan und den anderen wegen eines Comics verspottet wurde, rächt Lou sich und lässt sein Team Überstunden machen. Als Don am nächsten Tag doch noch nach Kalifornien fliegt, ist Stephanie schon weg. Dafür wohnt bei Megan ihre Freundin Amy. Am Abend veranstalten die beiden Frauen eine Party, auf der überraschenderweise Harry Crane auftaucht. Von ihm erfährt Don, dass er in der Agentur auf der Abschussliste steht, weil Sterling Cooper & Partners in Verhandlungen mit Philip Morris steht, die Don einst verunglimpft hat. Derweil zeigen sich zwischen Betty und Henry immer heftigere Spannungen, und Betty streitet sich ein weiteres Mal mit ihrer Teenagertochter Sally. Peggy muss indes mitansehen, wie Michael wegen des in der Agentur eingeführten Computers den Verstand verliert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: January Jones (Betty Draper) Jon Hamm (Don Draper) Christina Hendricks (Joan Harris) Elisabeth Moss (Peggy Olson) Vincent Kartheiser (Pete Campbell) John Slattery (Roger Sterling) Aaron Staton (Ken Cosgrove) Originaltitel: Mad Men Regie: Christopher Manley Drehbuch: Matthew Weiner, David Iserson Kamera: Don Devine Musik: David Carbonara Altersempfehlung: ab 12