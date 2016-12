ProSieben 19:05 bis 20:15 Magazin Galileo Fidget Cube - Der Alleskönner-Würfel D 2016 16:9 HDTV Merken Ein Plastik-Würfel, der die Hände nervöser Menschen beruhigen soll. 13.000 Euro Startkapital wollten die Erfinder für den sogenannten "Fidget Cube" sammeln, bekommen haben sie unglaubliche 5,5 Millionen! Das Bedürfnis nach diesem Würfel scheint also enorm. Aber was kann der Anti-Stress-Würfel wirklich? "Galileo" macht den Test. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Aiman Abdallah Originaltitel: Galileo