ORF 1 12:05 bis 12:50 Jugendserie Dawson's Creek Ein fataler Entschluss USA 1999 Stereo Untertitel Dawson hat entdeckt, dass Joeys Vater wieder mit Drogen handelt. Seine Eltern raten ihm, zur Polizei zu gehen. Doch Dawson will zuerst mit dem Betroffenen selbst sprechen. Joey erfährt viel zu spät, was gegen ihren Vater vorliegt. Besorgt stellt sie ihn zur Rede. Sie ahnt nicht, dass ausgerechnet dieses Gespräch von der Polizei mitgeschnitten wird. Bildergalerie Schauspieler: James Van Der Beek (Dawson Leery) Katie Holmes (Joey Potter) Michelle Williams (Jen Lindley) Joshua Jackson (Pacey Witter) Mary Margaret Humes (Gail Leery) John Wesley Shipp (Mitch Leery) Mary Beth Peil (Evelyn "Grams" Ryan) Originaltitel: Dawson's Creek Regie: Gregory Prange Drehbuch: Kevin Williamson Kamera: Levie Isaacks Musik: Paul Cole Altersempfehlung: ab 12