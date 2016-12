ORF 1 12:05 bis 12:50 Jugendserie Dawson's Creek Projekt Wiedervereinigung USA 1999 Wh. am 22.Dezember, ORF1 Stereo Untertitel Merken Andy geht es zusehends schlechter. Sie leidet unter Wahnvorstellungen, in denen ihr verstorbener Bruder Tim auftaucht. Jack und Pacey machen sich große Sorgen um sie. Nach einem heftigen Streit ist Pacey wild entschlossen, Andy zu helfen. Jen und Joey hecken einen verwegenen Plan aus. Sie wollen versuchen, Dawsons Eltern beim Abendessen in einem Nobelrestaurant wieder zusammenzubringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Van Der Beek (Dawson) Katie Holmes (Joey) Michelle Williams (Jan) John Wesley Shipp (Mitch) Mary Margaret Humes (Gail) Mädchen Amick (Nicole kennedy) Joshua Jackson (Pacey Witter) Originaltitel: Dawson's Creek Regie: Melanie Mayron Drehbuch: Kevin Williamson Kamera: Levie Isaacks Musik: Paul Cole

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:14

Seit 254 Min. Der Nussknacker

Ballett

3sat 11:15 bis 13:00

Seit 57 Min. SpongeBob Schwammkopf

Trickserie

Nick 11:45 bis 12:15

Seit 27 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 11:45 bis 12:30

Seit 27 Min.