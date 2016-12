RTL TVI 19:45 bis 20:35 Sonstiges Les enfants du "bon" dieu Stereo Merken Le fanatisme religieux a profondément marqué l'année 2016 en Belgique et dans le monde. En favorisant les amalgames, le rejet et le communautarisme, les terroristes instrumentalisent la religion dans un but bien précis : nous monter les uns contre les autres. A l'approche des fêtes de fin d'année, RTL TVI et Pascal Vrebos ont souhaité partir à la rencontre de fervents pratiquants qui vivent leur foi dans la paix, comme la très grande majorité des croyants. Isabelle et Thomas sont chrétiens et ont 6 enfants. Nuray et Celalettin sont musulmans et ont une fille. Emilie et Moshé sont juifs et ont deux enfants. Pour comprendre ce que signifie "croire en Dieu" aujourd'hui en Belgique, Pascal Vrebos a vécu en immersion auprès de ces trois familles très pratiquantes qui ont accepté de lui ouvrir leur porte. Comment vit-on au rythme des prières dans une Belgique où une personne sur deux ne croit plus en Dieu - Comment suit-on des préceptes alimentaires strictes dans un pays où le porc est la viande la plus consommée - Quelle est la place de la femme dans la société - Comment vit-on sereinement dans un pays où des radicalisés tuent au nom de leur propre religion - Comment pratique-t-on ouvertement sa foi dans un pays où les actes antisémites sont en constante augmentation - Comment éduque-t-on ses enfants dans une société ouverte au mariage homosexuel - Comment vit-on tous ensemble - En quoi consiste une vie réussie - A quoi ressemble le paradis - Parfois avec gravité, souvent avec humour, toujours avec pertinence, Pascal a questionné les trois familles et recueilli leurs confessions sur leur vie au sein de la société belge. In Google-Kalender eintragen Moderation: Pascal Vrebos