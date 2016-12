Phoenix 10:15 bis 11:15 Sonstiges Pressekonferenz zur Kölner Silvesternacht D 2016 Live TV Merken Die Kölner Silvesternacht war eine Zäsur für die deutsche Flüchtlingspolitik und hat das Vertrauen in Sicherheitskräfte beschädigt. Was hat Köln aus den Vorfällen gelernt und wie bereitet sich die Stadt auf den kommenden Jahreswechsel vor? phoenix überträgt die hierzu einberufene Pressekonferenz der Stadt Köln, des Polizeipräsidiums Köln und der Bundespolizei um 10.30 Uhr live. Äußern werden sich unter anderem die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Reker, der Polizeipräsident der Stadt, Jürgen Mathies, sowie der Lichtkünstler Philip Geist. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Pressekonferenz zur Kölner Silvesternacht