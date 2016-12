Phoenix 13:00 bis 14:15 Dokumentation Die Rückkehr der Waldtiere D Live TV Merken Die Entdeckung von Braunbär Bruno glich einer Sensation, denn eigentlich galten Bären in Deutschland als ausgestorben und er war der Erste seiner Art seit 171 Jahren. Naturschutzorganisationen prophezeien: Die Zahl der Bären, die nach Deutschland kommen, könnte mit Anstieg der Population der Tiere in den Alpen steigen. Mit Auswilderungsmaßnahmen kehren auch andere fast ausgerottete oder bedrohte Wildtierarten wie Luchs und Wildkatze erfolgreich zurück. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Rückkehr der Waldtiere