n-tv 20:15 bis 21:05 Dokumentation Die gefährlichsten Flughäfen der Welt USA 16:9 Merken Hier will man weder starten noch landen. Denn die gefährlichsten Flughäfen der Welt genügen in Sachen Bauart und Sicherheit bei weitem nicht den Anforderungen der Luftfahrt im 21. Jahrhundert. Konstruiert vor über 50 Jahren sind sie heute eigentlich ungeeignet für den modernen Reiseverkehr - und trotzdem werden sie immer noch angeflogen. Diese n-tv Dokumentation deckt die besonderen Probleme der gefährlichsten Flughäfen der Welt auf. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Most Extreme Airports