Sport1+ 19:00 bis 20:25 Handball Handball EM Deutschland - Serbien, Hauptrunde Gruppe 1, 1. Spieltag Merken Die deutschen Handball-Frauen gehen als Gruppenerste in die Hauptrunde der EHF Euro 2016 und nehmen zwei Punkte aus der Gruppenphase mit. Der erste Hauptrunden-Rivale Serbien steht dagegen bei 3:1-Punkten nach seinen Gruppenspielen. Doch die DHB-Frauen hoffen unter anderem erneut auf eine Top-Leistung ihrer Torhüterin Clara Woltering, die beim 23:22-Erfolg gegen Polen überragte. Nur die beiden besten Mannschaften erreichen das Halbfinale, dafür möchte das Team von Trainer Michael Biegler gegen Serbien den Grundstein legen. Der große Traum ist natürlich das Finale am 18. Dezember in Göteborg. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Handball