Nick 05:20 bis 05:45 Jugendserie iCarly Miss Briggs privat USA 2007 Merken Carly und Co. betätigen sich als Spione: Sie wollen herausfinden, was ihre Lehrer so in ihrer Freizeit tun - und natürlich werden die nichts ahnenden Pädagogen dabei für die "iCarly"-Website gefilmt! Doch Carly und Freddie müssen leidvoll erfahren, wie hart das Agentenleben sein kann: Während sie sich in Miss Briggs' Wohnung umsehen, kommt die Lehrerin unverhofft heim. Die verhinderten Enthüllungsreporter können sich gerade noch in einen Kleiderschrank flüchten. Sam versucht zwar, die beiden in einer wagemutigen Rettungsaktion aus ihrer misslichen Lage zu befreien, doch das Resultat ist verheerend: Alle drei werden von Miss Briggs erwischt. Um nicht von der Schule zu fliegen, willigen sie ein, der Lehrerin einen Gefallen zu tun. So kommt es, dass Miss Briggs mit ihrem Dudelsack bei "iCarly" auftreten darf. Das Getöse ist wahrlich kein Vergnügen für die Ohren - aber dank der urkomischen Videotricks von Technik-Genie Freddie bleibt selbst dieser Programmteil unterhaltsam... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miranda Cosgrove (Carly Shay) Jennette McCurdy (Sam) Nathan Kress (Freddie) Jerry Trainor (Spencer Shay) Samantha Aisling (Connie) Libe Barer (Tareen) Doug Brochu (Duke) Originaltitel: iCarly Regie: Steve Hoefer Drehbuch: Dan Schneider, Steven Molaro Kamera: Wayne Kennan Musik: Michael Corcoran Altersempfehlung: ab 6

