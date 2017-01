OKTO 13:00 bis 13:30 Magazin Outside the Box - Magazin Merken Karin M. Wally spricht mit Stefan F. Ossmann vom Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte (Universität Wien), über das vom FWF finanzierte Projekt zum Thema Polyamorie. Wie definiert sich Polyamorie und welche Ausprägungen gibt es? Stefan Ossmann erläutert die wesentlichsten in seiner wissenschaftlichen Arbeit gestellten Forschungsfragen zum Thema, erklärt die verwendeten Methoden, und spricht über das Innovationspotenzial seiner Forschung. Darüber hinaus werden erste Ergebnisse präsentiert. In Google-Kalender eintragen