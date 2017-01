OKTO 03:00 bis 03:15 Kultur Kleinkunstsplitter Merken Mit Hauptmann hatten wir nach der Sendung 25 wieder einen Lehrer im Programm. Aber er zeigte ein völlig anderes Programm, er geht in seiner Vorstellung völlig anders an das Thema Schule heran. Dieses Mal erinnern wir uns auch an diese Vorstellung und an ein nettes Gespräch im Freien bei Hauptmann daheim! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Kleinkunstsplitter