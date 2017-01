OKTO 00:10 bis 00:40 Unterhaltung andererseits Merken In dieser Andererseits Folge bekommen wir Einblicke in die "Gemeinsame Tagung - Flucht und Integration in Europa", die in Klagenfurt stattgefunden hat. Unter dem Motto "Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen" werden aus verschiedensten Blickwinkeln Themen rund um Flucht und die damit einhergehenden Herausforderungen diskutiert, sowie bestehende Projekte und Ziele besprochen. In Google-Kalender eintragen