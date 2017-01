OKTO 18:00 bis 19:00 Dokumentation One Hour Standing For Oslo, Norway Merken 24 x One Hour Standing For: Michikazu Matsune und David Subal haben 24 Hauptstädte rund um den Globus besucht. Ähnlich einem Touristenfoto haben die Künstler eine Stunde lang vor einer wichtigen Sehenswürdigkeit wie eingefroren posiert. Entstanden sind 24 einstündige Videos, die ursprünglich als parallele Installation in Museen zu sehen waren. Durch den Akt des Innehaltens im rastlosen Reisen durch das Global Village werden spannende Einblicke in die Bewegungen und Stillstände der jeweiligen Gesellschaften gewährt. Okto zeigt die Performance nun erstmals am Stück in einem linearen Programm. In voller Länge ab 24.12.2011, 18:30 Uhr, bis 25.12.2011, 20:00 Uhr. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: One Hour Standing For