OKTO 22:45 bis 07:00 Diskussion Wohin und nicht zurück Merken "Donau Transporte" - Dokumentation und Gespräch In der Dokumentation über die Donau Transporte ist Radovan Grahovac auf der Suche nach Menschen, die in den Jahren1938/9/40 aus Österreich abtransportiert wurden. Viele dieser Transporte von Juden wurden über die Donau, das Schwarze Meer und Mediterran bis zu Haifa organisiert. Danach wird im Studio live diskutiert mit folgenden Studiogästen: Gabriele Anderl - freiberufliche Wissenschaftlerin und Journalistin, Schwerpunkte: Vertreibungs- und Beraubungspolitik der Nationalsozialisten, Flucht und Exil gestern und heute. Vorstandsmitglied der österreichischen Gesellschaft für Exilforschung und Mitglied der Kommission für Provenienzforschung. Leon-Zelman-Preis 2016 Sonja Feiger, Stellvertretende Vorsitzende von Shalom Alaikum Jewish Aid for Refugees Vienna Herbert Langthaler, Ethnologe und Publizist, Rassismus-Experte der asylkoordination österreich, Chefredakteur von "asyl aktuell" Konstantin Kaiser: Schriftsteller und Literaturwissenschaftler, Leiter der Theodor-Kramer-Gesellschaft (Wien), Experte für das österreichische Exil der Jahre 1933 - 1945 Moderation: Radovan Grahovac In Google-Kalender eintragen