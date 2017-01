OKTO 20:00 bis 21:05 Kultur Oktoskop Wald der Echos Merken R.: Maria Luz Oliveras Capelle, A 2016 Eine junge Frau läuft durch den Wald, um die Wette, so scheint es, mit zwei jungen Männern. Lustvoll frohlockendes Laufen, langes Haar, rotes Kleid, Jules et Jim, doch plötzlich ist alles anders. Die Männer sind verschwunden, übrig bleibt eine Mamsell in Distress, der Film führt auf die Fährte des Horrors: am Flussufer entdeckt die junge Frau drei Kinderleichen. Doch mit einem harten Schnitt wird wieder alles anders: tableaux vivants dreier Nymphen, gar nicht tot sondern sehr lebendig, und voller makabrer, mystischer, und komischer Einfälle die niemals kindisch sind. Die Regisseurin ist zu Gast bei Lukas Maurer im Studio. In Google-Kalender eintragen